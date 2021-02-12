Москва открывает дверь для «ненадежного партнера»

12.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия продолжает оставаться открытой к продолжению взаимодействия с Европейским союзом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

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По его словам, именно Евросоюз под предлогом кризиса на Украине – а по ряду моментов даже раньше – фактически затормозил совместные с Россией конкретные проекты.

«По сути, была заморожена наработанная годами совместных усилий архитектура нашего взаимодействия: и проведение саммитов два раза в год, и работа постоянного совета партнерства на министерском уровне, и секторальные диалоги. Кому от этого стало лучше? Никому. Но Россия перед Евросоюзом не захлопнула ни одну дверь, не застопорила ни один переговорный трек. Мы были и остаемся открытыми к продолжению взаимодействия с ЕС – даже с таким ненадежным партнером, каковым он сегодня является», – сказал Чижов.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,ЕС боится полностью разругаться с Москвой.