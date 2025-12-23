«Мы уже стояли под Львовом!» – Бжезинский-младший требует ввод американских войск на Украину

Анатолий Лапин.  
23.12.2025 12:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 496
 
Дзен, НАТО, США, Украина


У Украины будут реальные гарантии безопасности только в том случае, если США и НАТО введут большую группировку войск.

Об этом в эфире видеоблога U.S.-Ukraine Foundation заявил сын покойного политолога-русофоба Ян Бжезинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Присутствие на Украине и нынешние силы на Украине должны быть боеспособными. И я слышу разговоры о том, что, мол, ну мы организуем учебные подразделения на западе Украины. Но давайте не будем забывать, что учебные подразделения стран-союзниц уже были на западе Украины, и когда ситуация накалилась, их вывели. Не усилили, а вывели, когда Россия была готова вторгнуться в Украину. Путин, конечно, это помнит.

Поэтому, когда мы говорим о гарантиях безопасности, подобных тем, что дает НАТО, давайте помнить следующее. Во-первых, они не будут подобными гарантиям НАТО, если не будут подкреплены серьезным военным присутствием на территории Украины. Во-вторых, они не будут подобными гарантиям НАТО, если не будет военного присутствия США в Украине.

И кто-то может сказать, что это, мол, это слишком сложно с политической точки зрения. Это действительно сложно с политической точки зрения, и я боюсь, что консенсуса по этому вопросу нет. Но давайте внесем ясность – у Альянса и у США есть возможности для выполнения этих требований. Дело в политической воле», – заявил Бжезинский.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить