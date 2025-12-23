У Украины будут реальные гарантии безопасности только в том случае, если США и НАТО введут большую группировку войск.

Об этом в эфире видеоблога U.S.-Ukraine Foundation заявил сын покойного политолога-русофоба Ян Бжезинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

