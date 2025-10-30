На Украину вернулись репрессии, сравнимые со сталинскими – «соросёнок» катит бочку на Зе-банду

Вадим Москаленко.  
30.10.2025 11:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 561
 
Дзен, Сожрите друг друга, Украина


Чтобы избежать ответственности за разворовывание средств, выделенных на защиту электростанций, Зеленский и его подельники репрессируют критиков власти.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Рады от партии «соросят» «Голос» Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы избежать ответственности за разворовывание средств, выделенных на защиту электростанций, Зеленский и его подельники...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наша власть имеет в своём составе несколько персонажей, которые провалили подготовку критических энергетических объектов. Им нужно или признаться, что провалились, или с частью Офиса президента имитировать бурную деятельность, и наказание предшественников», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что для этого Зеленский и его подельники заводят уголовные дела против критиков.

«Своими политическими делами руководство даёт сигнал всем остальным, что если вы критикуете власть, то за вами обязательно придут. Мне это напоминает события в СССР сто лет назад.

И мне кажется, что мы точно не хотели бы не хотели во время войны с Россией получить здесь такую маленькую Россию. Но действия правоохранителей, особенно ГБР, на котором клейма негде ставить – это чисто политическая месть», – скулил «соросенок».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить