На Украину вернулись репрессии, сравнимые со сталинскими – «соросёнок» катит бочку на Зе-банду
Чтобы избежать ответственности за разворовывание средств, выделенных на защиту электростанций, Зеленский и его подельники репрессируют критиков власти.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Рады от партии «соросят» «Голос» Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Наша власть имеет в своём составе несколько персонажей, которые провалили подготовку критических энергетических объектов. Им нужно или признаться, что провалились, или с частью Офиса президента имитировать бурную деятельность, и наказание предшественников», – сказал депутат.
Он подчеркнул, что для этого Зеленский и его подельники заводят уголовные дела против критиков.
«Своими политическими делами руководство даёт сигнал всем остальным, что если вы критикуете власть, то за вами обязательно придут. Мне это напоминает события в СССР сто лет назад.
И мне кажется, что мы точно не хотели бы не хотели во время войны с Россией получить здесь такую маленькую Россию. Но действия правоохранителей, особенно ГБР, на котором клейма негде ставить – это чисто политическая месть», – скулил «соросенок».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: