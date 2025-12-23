«Надо просто смириться». Мобильный интернет в Крыму будут глушить до конца СВО, – Аксенов
Ограничение мобильного интернета в Крыму будет действовать до тех пор, пока не закончится СВО. Это – мера, которая нужна для обеспечения безопасности полуострова, и она себя оправдывает.
Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«К сожалению, во время проведения специальной военной операции действуют отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью, поэтому многие вещи комментировать невозможно. Однако, интернет сегодня может служить как добрым целям, так и плохим. Поэтому противник эти вещи использует. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут, здесь надо просто с этим смириться и включиться в другой режим работы, понимать, во сколько, как отключают и так далее.
На мой взгляд, все эти меры оправданы, по-другому поступить сегодня было невозможно. Понятное дело, что от всех вариантов перестраховаться невозможно никогда, но данные меры я считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность в Крыму», – заявил Аксенов.
