«Несчастна страна, которой нужны герои», – поклонница полицаев Алексиевич
Нобелевская лауреатка белорусская писательница-русофобка Светлана Алексиевич считает, что оппозиционеры-змагары должны изжить в себе «комплекс Навального» (покойный экстремист – ред.) и соглашаться на любые унижения ради личной свободы.
Об этом она заявила в интервью Русской службе ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я считаю, что сегодня пора бы пересмотреть идею героизма. Во всяком случае, в том виде, в каком она присутствует в нашей культуре. Вот, например, многие наши политзаключенные должны подписать прошение о помиловании. Они отказываются это делать, находясь в ловушке той идеи героизма, которая была у нас всегда. Я считаю, что жизнь выше этого: этой бумажки, прошения у диктатора. Надо остаться живым, выйти к детям и любимым женщинам. Я считаю, что жизнь выше всего. Несчастна страна, которой нужны герои», – сказала Алексиевич.
Сама она была в координационном совете Беломайдана и после провала переворота уехала на Запад.
Еще перед этим змагарка оправдывала тех, кто шел на службу к фашистам.
«Я всю жизнь прожила в стране полицаев. А что такое Беларусь, по-вашему? Тысячи белорусов служили в полиции. Не надо думать, что у нас все уходили в партизаны и только отдельные предатели… Это ведь как происходило? В село заходят немцы, забирают всех молодых ребят — и те становятся полицаями. К тому же дают им еду, хорошую одежду, а рядом мучаются голодные матери, братья, сестры…», – сказала тогда Алексиевич в интервью СМИ-иноагенту «Медуза».
