Нобелевская лауреатка белорусская писательница-русофобка Светлана Алексиевич считает, что оппозиционеры-змагары должны изжить в себе «комплекс Навального» (покойный экстремист – ред.) и соглашаться на любые унижения ради личной свободы.

Об этом она заявила в интервью Русской службе ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я считаю, что сегодня пора бы пересмотреть идею героизма. Во всяком случае, в том виде, в каком она присутствует в нашей культуре. Вот, например, многие наши политзаключенные должны подписать прошение о помиловании. Они отказываются это делать, находясь в ловушке той идеи героизма, которая была у нас всегда. Я считаю, что жизнь выше этого: этой бумажки, прошения у диктатора. Надо остаться живым, выйти к детям и любимым женщинам. Я считаю, что жизнь выше всего. Несчастна страна, которой нужны герои», – сказала Алексиевич.

Сама она была в координационном совете Беломайдана и после провала переворота уехала на Запад.

Еще перед этим змагарка оправдывала тех, кто шел на службу к фашистам.