Никакие миллиарды помощи уже не спасут Украину – американский профессор

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Никакие снаряды и ракеты уже не помогут Украине, когда она остро нуждается в пополнении живой силы.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии попросили прокомментировать одобренную Администрацией США военную помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов.

«Меня это не удивило. Есть ещё четыре миллиарда долларов, которые они могли бы использовать, если бы захотели. Но на самом деле это просто не имеет значения. Этого оружия, которое они собираются отправить на триста миллионов долларов, просто недостаточно, чтобы оно имело какое-то значение. Что нужно украинцам, так это много артиллерии, много танков, много самолётов. И кроме того, им нужно больше живой силы. А мы никак не можем предоставить живую силу, в которой они нуждаются», – сказал Миршаймер.

Он подчеркнул, что Украине уже не помогут даже обещанные шестьдесят миллиардов.

«Если вы посмотрите на происходящее на поле боя, с каждым днём становится всё яснее, что украинцы проигрывают. Эта война, по сути, закончена. Единственный интересный вопрос заключается в том, сколько территории они потеряют, и как будет выглядеть окончательная линия раздела между оставшимся государством и территорией, которую аннексируют русские. Но всё уже позади. Даже если мы дадим шестьдесят миллиардов долларов, это просто не будет иметь значения», – подытожил эксперт.