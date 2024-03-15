Никакие миллиарды помощи уже не спасут Украину – американский профессор

Константин Серпилин.  
15.03.2024 16:56
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 408
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Никакие снаряды и ракеты уже не помогут Украине, когда она остро нуждается в пополнении живой силы.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие снаряды и ракеты уже не помогут Украине, когда она остро нуждается в пополнении...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


В студии попросили прокомментировать одобренную Администрацией США военную помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов.

«Меня это не удивило. Есть ещё четыре миллиарда долларов, которые они могли бы использовать, если бы захотели. Но на самом деле это просто не имеет значения.

Этого оружия, которое они собираются отправить на триста миллионов долларов, просто недостаточно, чтобы оно имело какое-то значение. Что нужно украинцам, так это много артиллерии, много танков, много самолётов.

И кроме того, им нужно больше живой силы. А мы никак не можем предоставить живую силу, в которой они нуждаются», – сказал Миршаймер.

Он подчеркнул, что Украине уже не помогут даже обещанные шестьдесят миллиардов.

«Если вы посмотрите на происходящее на поле боя, с каждым днём становится всё яснее, что украинцы проигрывают. Эта война, по сути, закончена.

Единственный интересный вопрос заключается в том, сколько территории они потеряют, и как будет выглядеть окончательная линия раздела между оставшимся государством и территорией, которую аннексируют русские.

Но всё уже позади. Даже если мы дадим шестьдесят миллиардов долларов, это просто не будет иметь значения», – подытожил эксперт.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть