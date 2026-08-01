Взрыв в элитном ресторане Москвы Balzi Rossi

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В одном из самых дорогих ресторанов Москвы Balzi Rossi произошел взрыв, по предварительным данным 3 человека погибли и 15 получили ранения. Пока что в СМИ распространяется версия о взрыве газового баллона.

«Этот ресторан для очень богатых людей, в нем свои дни рождения справляли и Яна Рудковская, и Виктория Боня, и чиновники, и политики. Цены там очень кусаются. Сегодня во время очередного банкета прогремел взрыв. Есть погибшие и много раненых. Говорят, что отмечали праздник, вроде как свадьбу, кто-то из элиты», – комментирует экс-помощник спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова.

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Экс-боевик запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук уже написал, что на банкете могли быть высокопоставленные российские военные.

«Надеюсь это не теракт», – написала военкор Марьяна Наумова.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Balzi Rossi расположен в легендарной высотке «Дом авиаторов» на Кудринской. В 1950-е квартиры в этом советском небоскрёбе достались руководителям авиационных предприятий и известным летчикам-испытателям.