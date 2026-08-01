Взрыв в элитном ресторане Москвы Balzi Rossi

Михаил Рябов.  
01.08.2026 21:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1565
 
Москва, Происшествия, Россия


В одном из самых дорогих ресторанов Москвы Balzi Rossi произошел взрыв, по предварительным данным 3 человека погибли и 15 получили ранения. Пока что в СМИ распространяется версия о взрыве газового баллона.

«Этот ресторан для очень богатых людей, в нем свои дни рождения справляли и Яна Рудковская, и Виктория Боня, и чиновники, и политики.  Цены там очень кусаются.  Сегодня во время очередного банкета прогремел взрыв. Есть погибшие и много раненых. Говорят, что отмечали праздник, вроде как свадьбу, кто-то из элиты», – комментирует экс-помощник спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В одном из самых дорогих ресторанов Москвы Balzi Rossi произошел взрыв, по предварительным данным...

Экс-боевик запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук уже написал, что на банкете могли быть высокопоставленные российские военные.

«Надеюсь это не теракт», – написала военкор Марьяна Наумова.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Balzi Rossi расположен в легендарной высотке «Дом авиаторов» на Кудринской. В 1950-е квартиры в этом советском небоскрёбе достались руководителям авиационных предприятий и известным летчикам-испытателям.

Метки:

English version :: Читать на английском Взрыв в элитном ресторане Москвы Balzi Rossi

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора