«Нужно срочно перенимать опыт «Рубикона» – комбат дроноводов ВСУ
ВС РФ гораздо быстрее учатся и адаптируются на поле боя, а также хорошо окапываются, в отличие от украинских войск, которых не мотивируют рыть укрытия даже потери.
Об этом в интервью пропагандистке Анне Максимчук заявил комбат беспилотных систем 29-й озрб ВСУ с позывным «Хам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как они окапываются, и как наши окапываются? Мы ленивые копать. А п..ры окапываются очень хорошо. Мы это давно знаем, что они хорошо окапываются – и норы, и в глубину под два этажа копают себе блиндажи. А у нас так, поверхностно выкопали, чтобы посидеть – и всё, и пытаемся выжить.
На данный момент они быстрее, чем мы учатся и адаптируются. Они быстрее вводят по структурности подразделения. Если на 23-й год у нас частично вводилась в ОШС [организационно-штатная структура] структурность БПЛА, то у них уже была», – посетовал «Хам»
«Нам бы взять пример, что конкретное подразделение именно логистику херячит, и это был бы успех. А у нас, получается, БПЛА с разных направлений привлекают на всю линию фронта, нет, чтобы отсортировать. Так «Рубикон» этот работает.
Он заезжает на линии и чисто на логистику работает. То есть первый рубеж практически не берёт – чисто херячит логистику, и у нас появляются проблемы с логистическими путями.
Когда «Рубикон» заехал на то же Торецкое направление, Константиновское, Покровское и Курское – и чисто выбивал нашу логистику. А у нас пока к этому не дошли», – завидовал ВСУшник.
