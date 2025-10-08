«Нужно срочно перенимать опыт «Рубикона» – комбат дроноводов ВСУ

Вадим Москаленко.  
08.10.2025 19:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 58
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ гораздо быстрее учатся и адаптируются на поле боя, а также хорошо окапываются, в отличие от украинских войск, которых не мотивируют рыть укрытия даже потери.

Об этом в интервью пропагандистке Анне Максимчук заявил комбат беспилотных систем 29-й озрб ВСУ с позывным «Хам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ гораздо быстрее учатся и адаптируются на поле боя, а также хорошо окапываются,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как они окапываются, и как наши окапываются? Мы ленивые копать. А п..ры окапываются очень хорошо. Мы это давно знаем, что они хорошо окапываются – и норы, и в глубину под два этажа копают себе блиндажи. А у нас так, поверхностно выкопали, чтобы посидеть – и всё, и пытаемся выжить.

На данный момент они быстрее, чем мы учатся и адаптируются. Они быстрее вводят по структурности подразделения. Если  на 23-й год у нас частично вводилась в ОШС [организационно-штатная структура] структурность БПЛА, то у них уже была», – посетовал «Хам»

«Нам бы взять пример, что конкретное подразделение именно логистику херячит, и это был бы успех. А у нас, получается, БПЛА с разных направлений привлекают на всю линию фронта, нет, чтобы отсортировать. Так «Рубикон» этот работает.

Он заезжает на линии и чисто на логистику работает. То есть первый рубеж практически не берёт – чисто херячит логистику, и у нас появляются проблемы с логистическими путями.

Когда «Рубикон» заехал на то же Торецкое направление, Константиновское, Покровское и Курское – и чисто выбивал нашу логистику. А у нас пока к этому не дошли», – завидовал ВСУшник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить