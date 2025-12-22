«Остановить армию России уже невозможно» – полковник СБУ
Украинская армия сейчас расплачивается за поспешное решение своего командования расширить линию фронта.
Об этом в интервью журналисту Сергею Иваницкому заявил военный эксперт, полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«К большому сожалению, мы поддались на военную хитрость противника, когда он начал предлагать нам расширять линию боевого соприкосновения. Мы еще на это сами пошли.
С учетом ресурсов, резервов, обученности войск, мобилизационного ресурса – чем меньше фронт, тем для нас лучше. Чем больше фронт, тем лучше для противника.
Одна из стратегических ошибок высшего военно-политического руководства Украины в том, что мы не сужаем линию боевого соприкосновения, а ее расширяем.
Пространство является сейчас для ВСУ самым главным врагом. Не ВС РФ, а именно пространство для нас является самым большим и самым опасным врагом», – рассуждал Стариков.
«Перевожу на простой язык – чем больше линия боевого соприкосновения, тем чаще противник будет находить у нас уязвимости, и дальше продвигаться методом просачивания.
Растянули – и теперь они будут проходить, и мы в принципе ничего не сможем сделать для того, чтобы их остановить. Единственный способ – это отход до заранее подготовленной позиции. Остановить их другим способом невозможно… в военном деле – невозможно», – добавил он.
