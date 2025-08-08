«Победа ещё далеко» – Баранец советует сбавить бравурный тон
Несмотря на продвижение российской армии и оптимистичные заявления некоторых журналистов, до победы ещё далеко.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы радостно педалируем о том, что у ВСУ дефицит личного состава, боеприпасов, ПВО, сто тысяч дезертиров. О том, что враг ежедневно теряет полторы-две тысячи солдат. Мы слышим, что уже не только отделениями, а взводами сдаются в плен. И что народ вроде начинает просыпаться – и выходить на уличные бунты против ТЦК.
Вот и возникает вопрос – если у нас так всё хорошо, то какого хрена мы три с половиной года воюем? Что-то тут не так», – сказал Баранец
«Надо говорить правду: нас пытаются убеждать, что мы разгромили лучшие ударные силы украинской армии. Но если разгромили, то почему Зеленский ещё не вышел с белой тряпкой, и не орёт «Путин, сдаюсь». А там всё только начинается.
Нам надо сбавить бравурный тон о наших победах, и говорить народу о том, что реально достигнуто. Нельзя стесняться того, что взяли Часов Яр, только без лишних восклицательных знаков», – добавил он.
