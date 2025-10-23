«Победа в 2020-м была близко – вы поступили глупо!» – муж Тихановской набросился на депутатов Европарламента

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже после прекращения боевых действий Европа будет тратить «триллионы» на гибридную войну, тогда как можно было бы в 2020-м ограничиться «крошечной долей этого бюджета», поддержав Беломайдан.

Об этом с трибуны Европарламента заявил выпущенный на волю белорусский оппозиционер, муж самопровозглашенной лидерши Беломайдана Сергей Тихановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На короткое время нам показалось, что мы можем победить. Некоторые чиновники из правительства Лукашенко выражали сочувствие, но не решались. Они не поддержали народ, потому что, когда пришло время, на помощь пришли русские. Европейцы этого не сделали. Из-за нерешительности европейцев, Беларусь, прекрасная страна с сильными западноевропейскими ценностями, страна, которая была готова стать членом ЕС, осталась одна, и её захватила Москва. Это было не только трагично и несправедливо, но и стало серьёзной стратегической ошибкой!», – вещал одиозный «змагар».