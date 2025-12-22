«Поддержки Киеву уже не видать – даже если в США вернутся демократы» – укро-философ
Не только США, но и европейцы уже хотят выскочить из мышеловки, в которую превратилось противостояние Запада с Россией через уничтожение Украины.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он напомнил одно из высказываний киевского диктатора, дескать, «Путин старый», а он, Зеленский, молодой, поэтому шансов у него больше.
«Это может быть намёк на смерть Путина, это может быть намек на уход Трампа и приход демократов, которые вдруг так воспылают любовью к Украине и захотят опять ввязаться в то, что уже сейчас развязывается. Дело в том, что Трамп ещё долго будет президентом. Украина не может долго воевать. И будут приняты какие-то решения.
И трудно предположить, что уже новый президент Украины, новый парламент и новая власть в США, скажем, новый президент от демократов, вдруг скажет, а давайте снова, а давайте «2.0.» Мы вам будем помогать, мы будем поддерживать», – сказал укро-философ.
«На это европейцы уже не пойдут, потому что европейцы ждут, я имею в виду Брюссель, когда можно выскочить из этой мышеловки. Но если они из нее выскочат, они в нее второй раз не будут входить», – уверен Баумейстер.
