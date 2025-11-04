«Пора на фронте усилить переговорные позиции под риторику властей» – Прилепин

Максим Столяров.  
04.11.2025 20:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 475
 
России необходимо без оглядки на Запад гнуть свою линию, усиливать военно-стратегические позиции и закреплять успех на фронте, пока Дональд Трамп сам не постучится с предложением переговоров.

Об этом в интервью военкору Александру Сладкову заявил писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Буквально накануне нашего разговора президент произнёс сразу целый ряд жесточайших вещей, Дмитрий Анатольевич – тоже. Что, наконец, мы объявили, что избавляемся от иллюзий, что Трамп нам точно не друг, что с белой христианской Европой мы никакого мира точно не заключаем, с Америкой тоже. И я жду следующих шагов.

Я, на самом деле, жду больших военно-стратегических договорённостей не только с Северной Кореей. Я жду, что мы вспомним о том, что у нас Куба, Никарагуа, Венесуэла и ряд дружелюбных, в том числе, Советскому Союзу режимов ждут, когда мы к ним вернёмся. [Не перепугаются?] Венесуэла может власть потерять, готовы ли они пугаться?

Никарагуа готова размещать. [Кубу предали же] – по мнению КНДР, тоже предали, они подумали и решили, забудем, и нормально всё», – сказал Прилепин.

По его мнению, таковым и будет повышением ставок.

«И я чувствую и иногда даже вижу, что какие-то в этом направлении делаются медленные шаги. Они просто делаются у нас так: маленький шажок – и на Трампа смотрим. Ты понял, что мы сделали маленький шажок?..  Вот, надо перестать смотреть туда и идти, и тогда он сам постучит и скажет – давайте договариваться, я вижу, куда вы уже зашли.

А мы при этом на фронте должны продемонстрировать то, что мы должны продемонстрировать. Как, помнишь, вторые «Минские», было Дебальцево. И была поставлена задача – давайте, ребята, мы усилим договорные позиции», – напомнил писатель.

«Мы начали убивать, и убивать, честно говоря, успешно, много, с отвоёванием огромных площадей», – в свою очередь вспомнил Сладков.

