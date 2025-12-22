После падения Гуляйполя и Орехова – судьба Запорожья будет решена

Использование новой тактики в совокупности с уничтожением мостов через Днепр позволит российской армии быстро освободить Запорожье.

Об этом в интервью журналисту Сергею Иваницкому заявил военный эксперт, полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Происходящее сейчас похоже на окружение крепостей в Средние века. И стоят и ждут, пока начинается нехватка боекомплекта. А потом просочились – и начинают ведение боевых действий одновременно по всему городу.

Например, Северск. Почему он так быстро пал? А потому что они прошли туда, и закрепились. Рота противника штурмовиков и взяла Северск. Они зашли, засели, а потом получили команду и со всех сторон начали.

А когда ты обороняешься, одно дело – когда у тебя есть фронт. А тут получается у тебя кругом противник, ты не знаешь где он, линия боестолкновения теряется. В итоге, как только просочились в Северске, город уже был взят, он уже пал. Даже они не начали ведение боевых действий. Такую же тактику мы использовали в Курской операции», – утверждал Стариков.