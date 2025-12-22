После падения Гуляйполя и Орехова – судьба Запорожья будет решена
Использование новой тактики в совокупности с уничтожением мостов через Днепр позволит российской армии быстро освободить Запорожье.
Об этом в интервью журналисту Сергею Иваницкому заявил военный эксперт, полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Происходящее сейчас похоже на окружение крепостей в Средние века. И стоят и ждут, пока начинается нехватка боекомплекта. А потом просочились – и начинают ведение боевых действий одновременно по всему городу.
Например, Северск. Почему он так быстро пал? А потому что они прошли туда, и закрепились. Рота противника штурмовиков и взяла Северск. Они зашли, засели, а потом получили команду и со всех сторон начали.
А когда ты обороняешься, одно дело – когда у тебя есть фронт. А тут получается у тебя кругом противник, ты не знаешь где он, линия боестолкновения теряется. В итоге, как только просочились в Северске, город уже был взят, он уже пал. Даже они не начали ведение боевых действий. Такую же тактику мы использовали в Курской операции», – утверждал Стариков.
«Теперь, Запорожье сейчас и так обстреливают, в городе уже просто так не пройти. Чем Запорожье опасно? Оно на левом берегу Днепра. Разрушив мосты на правый берег, даже если противник туда не зайдет, город Запорожье будет захвачен.
Скажу по-другому: если падет Гуляйполе и Орехов, судьба Запорожья будет решена», – подытожил он.
