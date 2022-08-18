Проснувшаяся Гагаузия становится главным очагом недовольства режимом Санду

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19 августа в Гагаузии традиционно отмечается День провозглашения Гагаузской Республики. В этот день, в 1990 году, в ответ на установление этнократического режима в Кишинёве при попустительстве союзных властей Съезд народных депутатов юга Молдавской ССР провозгласил образование Гагаузской АССР в составе Советского Союза.

Несмотря на то, что республика так и не была признана, а в 1994 году конфликт был урегулирован предоставлением Гагаузии статуса автономии в составе Республики Молдова, 19 августа Гагаузия традиционно отмечает день своего рождения.

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В предыдущие годы руководители Молдовы, вне зависимости, придерживающиеся проевропейских взглядов или выступающих за приоритетность отношений с Россией, считали своим долгом поздравить Гагаузию и даже приехать в Комрат на праздничные мероприятия. Но на этот раз так не будет.

Гагаузская автономия на юге Молдовы – уже давно кость в горле для Майи Санду и её режима. Жители Гагаузии, в своём подавляющем большинстве выступающие за союз с Россией и категорически против евроинтеграции и объединения с Румынией, не скрывают своего презрения к ставленнице Сороса и Госдепа США во главе Молдовы.

В течение последних месяцев ввиду пассивности жителей остальных регионов Молдовы именно Гагаузия стала главным очагом протестов против режима Санду. На митингах люди открыто выступают за единство с Россией и требуют от руководства Молдовы отправляться в Москву и договариваться о цене за газ.

Последний митинг в городе Вулканешты едва не закончился потасовкой протестующих с полицией. Санду обвиняет власти Гагаузии в попытках дестабилизировать ситуацию в стране «в интересах другого государства» (какого именно – не надо уточнять).

Вот и сегодня, буквально за день до празднования, в Гагаузию отправили бригаду полиции особого назначения Fulger, согласно легенде, на учения по отработке освобождения «захваченного террористами» корпуса Комратского университета.

В проведении учений спецназа нет ничего экстраординарного. Но возникают вопросы, почему учения проводят именно в Комрате, а не в каком-либо ином городе страны? И почему проведение учений странным образом совпало с митингами протеста общественности против режима Санду и днём Гагаузской Республики?

«Выступать против самого явления учений подразделений правоохранительных органов неправильно. Но ситуация в стране и в автономии накалена из-за провальной экономической политики правящей партии. Власти этими учениями хотят показать свою силу? Лучше бы они пошли в народ, вступали в прямой диалог с людьми, выслушали бы их», – отметил депутат Парламента Республики Молдова от Блока коммунистов и социалистов Александр Суходольский, представляющий Гагаузию, в комментарии для Gagauznews.md.

Власти не скрывают своих намерений свести на нет автономию и подорвать её экономическую базу. Правительство Молдовы оспаривает в суде закон о создании на территории автономии информационно-технологического парка, принятый Народным Собранием Гагаузии. Открытие такого парка обеспечило бы и многомиллионные доходы в бюджет автономии, и создание высокооплачиваемых рабочих мест. Кишинёв явно не заинтересован в успешном развитии мятежного региона.

По словам Николая Костыркина, редактора информационного агентства Gagauznews.md, заблокированного Службой информации и безопасности, сказанным в интервью для «ПолитНавгатора», официальный Кишинев не хочет, чтобы Гагаузия становилась экономически независимой, потому что в этом случае ее голос будет звучать куда как более решительно, а возможность выставлять условия (будете лишать страну суверенитета – мы отделимся) гораздо более явственной.

«Регион действительно может экономически рвануть вверх. Но Майю Санду сотоварищи… жаба давит» – говорит Костыркин.

Практически все эксперты сходятся во мнении, что у Гагаузии сейчас есть великолепный шанс стать локомотивом изменения молдавских реалий на фоне пассивности жителей остальных регионов страны.

«Логика дальнейших действий гагаузов, возможно, будет проистекать из давления, которое оказывает PAS на автономию. Сегодня жители Гагаузии чётко дают понять, что не хотят вступления Молдовы в Евросоюз и, напротив, выступают за сближение страны с ЕАЭС,» – отмечает журналист.

Наш собеседник упомянул консультативный референдум об отношении жителей Гагаузии к внешнеполитическому вектору Молдовы, проведённый 2 февраля 2014 года. 98% жителей автономии высказались за присоединение к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана, и только 2% – за евроинтеграцию.

«Результаты соответствующего референдума 2014 года повторились бы практически идентично, будь оный референдум проведен сегодня», – уверен Костыркин.

Сегодня голоса гагаузов звучат всё сильнее и не только благодаря еженедельным протестам. Местная власть в лице ряда депутатов Народного Собрания Гагаузии ставит вопрос ребром:

«Мы, как друзья России, может договориться о более дешевом газе для Гагаузии, поэтому Кишинев должен дать нам законодательно возможность это сделать». Николай Костыркин убеждён, что0 Кишинев этого не сделает, более того, может спровоцировать гагаузов на обострение, чтобы получить предлог обратиться к Бухаресту за вводом в Молдову армии и полиции «для помощи в урегулировании внутреннего ЧП».

Следует заметить, что Гагаузия потенциально способна пойти на обострение отношений с Кишинёвом не из-за чьих-то амбиций, а по причине тяжелейшего экономического кризиса, который неизбежно охватит Молдову осенью – зимой этого года.

«Из-за непомерного роста цен, вызванного кабальными (по вине молдавской стороны) условиями контракта о поставках газа (учёт колебаний спотового рынка) – есть зимой будет нечего, да и перспектива замерзнуть станет делом нехитрым. Голод и холод могут стать двигателем протестов, которые, возможно, охватят всю Молдову. И Гагаузия может стать флагманом этих протестов, потому что позиция ее населения по всем описанным здесь проблемам консолидирована, и манкуртов там на условный квадратный километр – сущий мизер. Не в пример ряду других регионов Молдовы, в первую очередь, Кишиневу, как населению столицы», – убежден Костыркин.

Депутат парламента Республики Молдова Александр Суходольский уверен, что властям Молдовы не удастся подавить активность Гагаузии.

«Чем больше будет давления со стороны Кишинёва, тем больше противодействия оно вызовет. Протестующие в Гагаузии не ассоциируют себя ни с какой-либо партией. Они выходят против того беспредела, который происходит в стране, против роста цен и тарифов, против обострения отношений с Россией. Даже если подвергнуть репрессиям тех или иных лидеров протестов, депутатов Народного собрания, активистов, люди будут по-прежнему выходить сами. И чем больше будет таких репрессий, тем больше будет просыпаться народ, причём не только Гагаузии, но и всей Молдовы», – прогнозирует политик.