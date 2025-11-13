Путин и Герасимов провели ИПСО, заманив ВСУ в ловушку – полковник СБУ

13.11.2025 15:50
Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов осуществили операцию «оперативно-стратегического замысла» во время совещания, на котором было доложено об окружении Покровска,

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Он считает, что  на тот момент окружение не было завершено.

«…Задачей было вынудить Киев бросить все свои оперативные стратегические резервы на Добропольский выступ, который являлся отвлекающим манёвром. Таким образом, зная, как будет поступать Киев, Москва заманила нас в тактическую, а потом оперативную ловушку. Все три контратаки ВСУ на Добропольском выступе на Родинское в целях деблокады нашего гарнизона с восточного фланга результатов пока не принесли», – сказал Стариков.

Он напомнил, как президент США и западные медиа в один голос заявляли о мизерных темпах продвижения ВС РФ, о якобы надвигающемся крахе российской экономики.

«Неосведомлённому наблюдателю могло показаться, что РФ скоро развалится и капитулирует», – указал Стариков.

По его словам, если бы Россия вела наступление более быстрыми темпами, то Запад вынужден был бы усилить военную поддержку Киева.

Украинский аналитик уверен, что война «вступила в свою решающую или заключительную фазу».

Упомянутое выше совещание с участием Герасимова и Путина он характеризует как ИПСО, в результате чего сорваны шансы «провести деблокаду Мирноградского гарнизона, который попал в огневое окружение».

«Кроме того, активизация боёв на Лиманском, Купянском, Северском, Константиновском направлениях показывает, что с большой долей вероятности наше командование сняло и оттуда войска, и перебросило их в Покровск», – добавил Стариков.

