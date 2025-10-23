Путин и Трамп собираются болезненно унизить европейских лидеров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если встреча Путина и Трампа в Будапеште все же состоится, это станет настоящим унижением для европейских лидеров.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лавров сказал, что встреча в Будапеште не отменена. А для европейцев, тем более учитывая место встречи – это явно такое макание со стороны Трампа и Путина руководства Европейского Союза, демонстрация брюссельским европейским бюрократам. Ведь Орбан – диссидент, нарушитель спокойствия и, естественно, встреча, этот саммит в Будапеште – крайне болезненно было воспринять лидерами большой европейской тройки», – сказал Золотарев.