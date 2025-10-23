Путин и Трамп собираются болезненно унизить европейских лидеров

Вадим Москаленко.  
23.10.2025 17:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 122
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Если встреча Путина и Трампа в Будапеште все же состоится, это станет настоящим унижением для европейских лидеров.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если встреча Путина и Трампа в Будапеште все же состоится, это станет настоящим унижением...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Лавров сказал, что встреча в Будапеште не отменена. А для европейцев, тем более учитывая место встречи – это явно такое макание со стороны Трампа и Путина руководства Европейского Союза, демонстрация брюссельским европейским бюрократам.

Ведь Орбан – диссидент, нарушитель спокойствия и, естественно, встреча, этот саммит в Будапеште – крайне болезненно было воспринять лидерами большой европейской тройки», – сказал Золотарев.

«Я думаю, он состоится, но вопрос – когда. Тем более, что его начали готовить, а для служб, которые патронируют подобного рода саммиты, службы безопасности, тех, кто занимается логистикой, у Путина ведь три самолета должно прилететь. Это работа не на один день», – уверен он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить