Раненых солдат вместо госпиталя гонят обратно в бой

Вадим Москаленко.  
11.11.2025 14:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 460
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Медикам приказали отправлять раненых солдат не в госпиталь, а обратно на передовую. Об этом в эфире видеоблога «Альфа медиа» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Медикам приказали отправлять раненых солдат не в госпиталь, а обратно на передовую. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не буду называть бригады, но приведу пример. На бумаге в бригаде числится всего 7500 тысяч людей. Но на бой эта бригада не может выставить и 500 человек из всей бригады.

Линейный батальон, у которого по штатке 450 человек, – они не могут собрать и 50 человек, чтобы перекрыть свой участок», – сказал Прошинский.

«Это не значит, что все погибли. Очень многие в госпиталях, где многим выдают освобождение от боёв на 10-14 дней после контузии или другого ранения.

Сейчас начинается, что командиры некоторых бригад и батальонов звонят медикам, и запрещают давать какие-либо освобождения, неважно в каком состоянии привезли бойца.

Если он не «трехсотый» до такой степени, что его нужно отправлять на госпиталь, там всех контуженных разной степени, кому чуть-чуть коснулось, то никаких освобождений не писать, чтобы было больше людей», – подытожил офицер.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить