Раненых солдат вместо госпиталя гонят обратно в бой
Медикам приказали отправлять раненых солдат не в госпиталь, а обратно на передовую. Об этом в эфире видеоблога «Альфа медиа» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не буду называть бригады, но приведу пример. На бумаге в бригаде числится всего 7500 тысяч людей. Но на бой эта бригада не может выставить и 500 человек из всей бригады.
Линейный батальон, у которого по штатке 450 человек, – они не могут собрать и 50 человек, чтобы перекрыть свой участок», – сказал Прошинский.
«Это не значит, что все погибли. Очень многие в госпиталях, где многим выдают освобождение от боёв на 10-14 дней после контузии или другого ранения.
Сейчас начинается, что командиры некоторых бригад и батальонов звонят медикам, и запрещают давать какие-либо освобождения, неважно в каком состоянии привезли бойца.
Если он не «трехсотый» до такой степени, что его нужно отправлять на госпиталь, там всех контуженных разной степени, кому чуть-чуть коснулось, то никаких освобождений не писать, чтобы было больше людей», – подытожил офицер.
