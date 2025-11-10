«Россия дождётся холодов – и устроит Украине полный блэкаут» – Бортник
Чтобы лишить ВСУ поддержки тыла, с наступлением холодов ВС России полностью уничтожат украинскую энергетику.
Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия ударила по распределительным системам атомных электростанций, параллельно пришел удар по тепловым и гидроэлектростанциям. Из-за этого мы видим такой дефицит.
Помните, после какого-то из российских ударов был 3 дня блэкаут. Я думаю, к этой ситуации мы сейчас приближаемся. Россия ожидает заморозков в ноябре, или в декабре, и тогда попытается снова создать ситуацию блэкаута.
Это российская цель – лишить украинские города электричества на длительное время, чтобы население начало массово уезжать.
Чтобы снова миллионы уехали в Европу, и оказать давление на Европу. Чтобы города, которые потеряют снова активную часть населения, перестали быть базами для ремонта, подготовки, поддержки ВСУ.
Для того, чтобы эта гуманитарная катастрофа лишила Украину налоговых и социальных поступлений. Через гуманитарную катастрофу вырубить украинский тыл, без которого армия не сможет сражаться», – расписывал он.
«Представьте себе, что в Киеве нет света неделю. Где-то 20-30% киевлян может уехать из города. Многие из них – за рубеж, кто-то по селам. Но это самая богатая часть населения.
Остановится торговля, будет проблема с водой, не будет выпекаться хлеб. То есть появится масса сразу проблем, которые просто остановят город, сделают его зоной для очень сложной жизни. Остановится работа многих предприятий, остановится волонтерство. Это просто обескровит армию», – подытожил укро-политолог.
