«Россия дождётся холодов – и устроит Украине полный блэкаут» – Бортник

Чтобы лишить ВСУ поддержки тыла, с наступлением холодов ВС России полностью уничтожат украинскую энергетику.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия ударила по распределительным системам атомных электростанций, параллельно пришел удар по тепловым и гидроэлектростанциям. Из-за этого мы видим такой дефицит.

Помните, после какого-то из российских ударов был 3 дня блэкаут. Я думаю, к этой ситуации мы сейчас приближаемся. Россия ожидает заморозков в ноябре, или в декабре, и тогда попытается снова создать ситуацию блэкаута.

Это российская цель – лишить украинские города электричества на длительное время, чтобы население начало массово уезжать.

Чтобы снова миллионы уехали в Европу, и оказать давление на Европу. Чтобы города, которые потеряют снова активную часть населения, перестали быть базами для ремонта, подготовки, поддержки ВСУ.

Для того, чтобы эта гуманитарная катастрофа лишила Украину налоговых и социальных поступлений. Через гуманитарную катастрофу вырубить украинский тыл, без которого армия не сможет сражаться», – расписывал он.