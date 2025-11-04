Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская «мягкая сила» в Казахстане повторяет ошибки, допущенные на Украине, заигрывая с местными олигархами, отнюдь не являющимися друзьями Москвы.

Такую оценку озвучил журналист-расследователь из Казахстана Антон Бударов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все это работает крайне неэффективно – все эти НКО, Россотрудничество и так далее. Они работают, мягко говоря, не очень», – сказал Бударов.

В качестве примера он привел связи с местным олигархом Булатом Утемуратовым (Канал «Рыбарь» ранее называл его финансистом СМИ, которые фактически легализуют антироссийских экстремистов).

«Он предоставляет Россотрудничеству помещение в своем отеле «Риц» в Астане для проведения Дня России. Он же спонсирует все эти русофобские СМИ и так далее, и тут же он взаимодействует с Россотрудничеством. И следствие – Россотрудничество взаимодействует с теми же структурами, о которых они должны сигнализировать, что из-за них исходят некие проблемы. Как следствие – в Москву не поступает достоверная информация, аналитика и так далее», – заявил Бударов.

Напомним, что незадолго до Евромайдана в Киеве посольство России проводило культурные программы в пятизвездочных отелях – при этом спонсором выступал ныне признанный в РФ террористом олигарх Петр Порошенко.