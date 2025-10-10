Румыния. Базы США укрепляются, сроки за сотрудничество с РФ увеличиваются
Американцы сохранят свое военное присутствие на территории Румынии.
Об этом в эфире видеоблога «Института Хадсона» заявила министр иностранных дел страны Оана Цою, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По итогам переговоров с госсекретарем США Марко Рубио румынская дипломатка осталась довольна и считает, что ей удалось убедить Штаты не уменьшать численность своих военных в Румынии:
«Что я могу сказать от нашего имени, так это то, что мы хотели бы в эти дни в Вашингтоне, да и в течение всего года, прояснить нашу точку зрения и объяснить, почему важно, чтобы у нас было такое сильное присутствие НАТО в Румынии, как это влияет на безопасность и сдерживание в Черноморском регионе.
В последние годы, а особенно в последние месяцы, мы стремились объединить экономические интересы, энергетическую перспективу, с необходимостью обеспечения безопасности в регионе. Я думаю, что есть понимание рисков в регионе, а также важность присутствия США там», – вещала Цою.
Она также похваталась, что помимо американских баз вблизи российских границ, Румыния еще и усилила ответственность за сотрудничество с РФ:
«Мы поддерживаем 19-й пакет санкций в формате Европейского Союза, а также поддерживаем позицию президента Дональда Трампа, который требует, чтобы все страны-члены ЕС отказались от российских энергоресурсов.
Сейчас высока вероятность того, что часть прибыли, которую Россия получает от этого, будет использована для финансирования военных операций. В нашем случае, в Румынии, мы предложили Министерству иностранных дел и Министерству юстиции ввести новые меры, чтобы пресечь попытки обойти санкции.
Это означает, что мы изменили закон, который предусматривает только финансовые последствия, – на закон, предусматривающий наказание, вплоть до 12 лет лишения свободы».
