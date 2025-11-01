Русофоб из ВВС США: Не позволим Путину восстановить империю – дадим бандеровцам «Томагавки»

Максим Столяров.  
01.11.2025 19:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 346
 
Запад не позволит Владимиру Путину «восстановить советскую империю». И республиканцы, и демократы поддерживают идею передачи «Томагавков» бандеровцам, а также установок «Пэтриот» для прикрытия из Польши, чтобы заставить русских сесть за стол переговоров.

Об этом на организованном фондом Ричарда Никсона «Саммите по глобальной стратегии» в Вашингтоне заявил офицер ВВС США, член Палаты представителей от 3-го избирательного округа штата Айова Зак Нанн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США не должны отворачиваться от того, что Путин сделал по всему миру, это касается всех нас. Своей враждебной политикой, готовностью пожертвовать сотнями тысяч своих граждан в ходе неудачного наступления, Путин показывает не только слабость России, но и готовность любой ценой вернуть Крым и Донбасс и восстановить Советскую империю. Мы знаем, что это нереально, но я не думаю, что Путин это понимает.

Мы возглавляем движение за мир. Это «республиканская» инициатива по введению реальных санкций против России, и она получила широкую поддержку обеих партий, как и «Томагавки». Это один из лучших способов противостоять России и заставить её вернуться за стол переговоров и заставить признать, что мы серьёзно настроены», – вещал Нанн.

«Расходы НАТО составляют 5%, реальные санкции и возможности для наших союзников. Например, поставки систем «Пэтриот» в Польшу или ракет «Томагавк» на Украину впервые заставили Россию осознать, что они не смогут этого сделать»,  – уверял республиканец.

