«Русские готовят заход в Черниговскую область. Киев под угрозой» – экс-боевик «Азова»
ВС РФ могут «зайти» на Черниговщину, закрепиться там – и взять Киев под полный воздушный контроль дронами.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Небо проиграно практически полностью. Выносят Днепр, выносят Харьков. Тестовые КАБы прилетели под Полтаву, в 15 километрах, да, они в поле взорвались, но это тестовые. Я понимаю, что они прорабатывают и показывают…
То, что говорят с мелкими дронами, которые на 100 км скоро полетят – это тотальный вынос инфраструктуры. Тотальный контроль, как в Купянске, над городами. Это проиграно…
Последние 10 дней идёт вынос в Черниговском направлении. Не хочу накаркать, но не исключаю, что оттуда может начаться заход российских войск на территорию Украины. Я не верю, что с Беларуси будет заход – Лукашенко ведёт переговоры с США и т.д., но при чём тут Беларусь? Там есть (и так) возможность заходить», – сказал Мосийчук.
«Муравьёв, большевики куда наступали? Именно туда. Бой под Крутами, о котором так много любят говорить – а, вот, как раз это и есть то направление! И не факт, что надо прямо пойти и дойти до Киева. Можно там закрепиться – и дронами взять столицу под контроль», – тревожился экс-азовец.
