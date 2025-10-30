Скулёж во Львове: Не можем угнаться за русскими, они накрывают всю территорию!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия «подсматривает» удачные экспериментальные решения Украины и моментально масштабирует производство. Украина при этом не может угнаться за Россией и вынуждена постоянно догонять.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Львовского облсовета, мобилизовавшийся в ВСУ, командир дивизиона Маркиян Лопачак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы находим очень часто чрезвычайно удачные решения, мы максимально быстро их придумываем, даже на экспериментальном уровне стараемся и очень часто воплощаем их в жизнь, и они являются максимально эффективными. Но потом нам очень трудно их масштабировать. Зато россияне очень долго подходят к эволюционным вопросам, к экспериментальным решениям, но только у нас появляется какое-то хорошее решение, мы его применили, показали, они подсмотрели у нас, научились и моментально это масштабируют просто в огромных промышленных масштабах. И мы снова начинаем проигрывать, снова начинаем отставать и вынуждены придумывать что-то другое», – заявил Лопачак.

Он также пожаловался на то, что Россия может разрушить любое военное производство на Украине, потому организовать ВПК крайне сложно: