Генсек НАТО пообещал войска, а Зеленский – «не сдаваться»
Ввод войск на Украину после прекращения огня – это принципиальная позиция Запада, поскольку «не только Киев должен идти на компромиссы».
Об этом говорили генсек НАТО Марк Рютте и просроченный украинский диктатор Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украине требуются мощные вооружённые силы. Мы работаем, чтобы они получили всё необходимое для этого. Также ей нужны гарантии безопасности и обязательства, чтобы мы могли прийти на помощь Украине, когда это будет необходимо.
И для этого коалиция желающих предусматривает систему «бэкстоп» – предостережения со стороны США, и предоставление военной поддержки в качестве вооружённых сил на Украине», – вещал Рютте.
В свою очередь, Зеленский начал заливать о переговорных моментах.
«Наша команда не будет получать информацию от российской стороны, которая поехала, понимая позицию украинской стороны, понимая позицию США, к своему лидеру, и сейчас вернётся с каким-то «фидбэком». Эти «фидбэки» и будут обговариваться стороны.
Мы договорились с нашей командой, я буду на связи, послушаем, что они привезли, на какие компромиссы готова российская сторона. Не только относительно Украины должны быть сигналы. Нужно искать диалог, но сдаваться никто не собирается», – надувал щёки киевский диктатор.
