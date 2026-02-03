В Норвегии советуют Киеву «хитро подыграть русским на переговорах»

Вадим Москаленко.  
03.02.2026 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 529
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


В НАТО все должны чётко осознавать, что переговоры с Россией не приведут к реальному миру.

Об этом на Форуме безопасности в Осло заявила профессор Варшавской школы экономики Катаржина Писарска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В НАТО все должны чётко осознавать, что переговоры с Россией не приведут к реальному...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Переговоры ни к чему не приведут с точки зрения установления долгосрочного мира. Мы должны готовиться к долгосрочной перспективе поддерживать Украину.

Нет никакой надежды на то, что эти переговоры приведут к чему-либо. Укрепления на Донбассе – это гарантии безопасности для нас.

Что мы должны пообещать, чтобы украинские солдаты согласились покинуть эти укрепления? В психологическом плане это для них что-то невероятное. Зеленский много раз об этом говорил», – рассуждала Писарска.

В свою очередь, экс-директор Норвежского института международных отношений (NUPI) Ульф Свердруп посоветовал Киеву активнее притворяться на переговорах.

«У Украины должен быть только один план, который заключается в том, чтобы подыграть русским. Продолжайте переговоры, и постарайтесь быть настолько конструктивными, насколько это возможно, и уступайте, даже если это болезненно.

Но, конечно, с некоторыми чёткими красными линиями на Донбассе. И тогда ваш план – что всё это просто развалится, и успеха Россия не достигнет», – подчеркнул профессор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить