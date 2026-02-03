В Норвегии советуют Киеву «хитро подыграть русским на переговорах»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В НАТО все должны чётко осознавать, что переговоры с Россией не приведут к реальному миру.

Об этом на Форуме безопасности в Осло заявила профессор Варшавской школы экономики Катаржина Писарска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Переговоры ни к чему не приведут с точки зрения установления долгосрочного мира. Мы должны готовиться к долгосрочной перспективе поддерживать Украину. Нет никакой надежды на то, что эти переговоры приведут к чему-либо. Укрепления на Донбассе – это гарантии безопасности для нас. Что мы должны пообещать, чтобы украинские солдаты согласились покинуть эти укрепления? В психологическом плане это для них что-то невероятное. Зеленский много раз об этом говорил», – рассуждала Писарска.

В свою очередь, экс-директор Норвежского института международных отношений (NUPI) Ульф Свердруп посоветовал Киеву активнее притворяться на переговорах.