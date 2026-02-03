В Норвегии советуют Киеву «хитро подыграть русским на переговорах»
В НАТО все должны чётко осознавать, что переговоры с Россией не приведут к реальному миру.
Об этом на Форуме безопасности в Осло заявила профессор Варшавской школы экономики Катаржина Писарска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Переговоры ни к чему не приведут с точки зрения установления долгосрочного мира. Мы должны готовиться к долгосрочной перспективе поддерживать Украину.
Нет никакой надежды на то, что эти переговоры приведут к чему-либо. Укрепления на Донбассе – это гарантии безопасности для нас.
Что мы должны пообещать, чтобы украинские солдаты согласились покинуть эти укрепления? В психологическом плане это для них что-то невероятное. Зеленский много раз об этом говорил», – рассуждала Писарска.
В свою очередь, экс-директор Норвежского института международных отношений (NUPI) Ульф Свердруп посоветовал Киеву активнее притворяться на переговорах.
«У Украины должен быть только один план, который заключается в том, чтобы подыграть русским. Продолжайте переговоры, и постарайтесь быть настолько конструктивными, насколько это возможно, и уступайте, даже если это болезненно.
Но, конечно, с некоторыми чёткими красными линиями на Донбассе. И тогда ваш план – что всё это просто развалится, и успеха Россия не достигнет», – подчеркнул профессор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: