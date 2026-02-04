Спичрайтеры Зеленского – «тупорылые дебилы». Изначально не стоило озвучивать обещание о том, что в случае отключения электричества в Киеве, ВСУ устроят блэкаут в Москве. Украинская столица уже давно во мраке, а ответить по русским нечем.

Об этом заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

