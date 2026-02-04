«Тупорылые дебилы». Укро-генерал вспомнил Зе-обещание устроить блэкаут в Москве

Анатолий Лапин.  
04.02.2026 09:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 96
 
Дзен, Киев, Москва, Украина


Спичрайтеры Зеленского – «тупорылые дебилы». Изначально не стоило озвучивать обещание о том, что в случае отключения электричества в Киеве, ВСУ устроят блэкаут в Москве. Украинская столица уже давно во мраке, а ответить по русским нечем.

Об этом заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спичрайтеры Зеленского – «тупорылые дебилы». Изначально не стоило озвучивать обещание о том, что в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вообще, это смешно про блэкаут в Москве. Я не знаю, почему он так решил, не знаю, какие дебилы пишут ему тексты – они реально тупорылые дебилы, которые просто не соображают в простых вещах.

Так вот, если бы они понимали, что в одном залпе система ПВО Москвы может сбить до 1000 целей, – минимум тысяча должна была бы просто пойти на то, чтобы ее сбили, а другая – пошла бы к цели.

Но это на словах быстро, и мы снова вернемся к количеству пусковых, ракет и экипажей. Этого нет в соответствующем количестве.

Проблема президента в том, что он четыре раза успешно откосил от армии, и думает, что играя в войнушку на тех картах, которые ему показывают, он уже начал разбираться. Но он и дальше в этом не разбирается», — заявил Кривонос.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить