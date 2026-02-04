«Тупорылые дебилы». Укро-генерал вспомнил Зе-обещание устроить блэкаут в Москве
Спичрайтеры Зеленского – «тупорылые дебилы». Изначально не стоило озвучивать обещание о том, что в случае отключения электричества в Киеве, ВСУ устроят блэкаут в Москве. Украинская столица уже давно во мраке, а ответить по русским нечем.
Об этом заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Вообще, это смешно про блэкаут в Москве. Я не знаю, почему он так решил, не знаю, какие дебилы пишут ему тексты – они реально тупорылые дебилы, которые просто не соображают в простых вещах.
Так вот, если бы они понимали, что в одном залпе система ПВО Москвы может сбить до 1000 целей, – минимум тысяча должна была бы просто пойти на то, чтобы ее сбили, а другая – пошла бы к цели.
Но это на словах быстро, и мы снова вернемся к количеству пусковых, ракет и экипажей. Этого нет в соответствующем количестве.
Проблема президента в том, что он четыре раза успешно откосил от армии, и думает, что играя в войнушку на тех картах, которые ему показывают, он уже начал разбираться. Но он и дальше в этом не разбирается», — заявил Кривонос.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: