Есть договоренность по отказу от ударов по мостам, — украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
04.02.2026 09:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 212
 
Дзен, Крым, Россия, Спецоперация, Украина


Между Украиной и Россией якобы есть негласная договоренность не бить по мостам. Поэтому ВСУ не предпринимают новых попыток уничтожить Крымский мост, а Россия сохраняет в целостности украинские мосты через Днепр.

Об этом в эфире телеканала «Днепр» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Между Украиной и Россией якобы есть негласная договоренность не бить по мостам. Поэтому ВСУ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В данный момент мы хотя бы здесь придерживаемся, я так понимаю, определенных договоренностей по не нанесению ударов по инфраструктурным объектам. Речь идет о Крымском мосте.

Я почему вспомнил – чтобы снова не было возгласов, а почему Крымский мост до сих пор стоит? Потому что стоят и мосты через Днепр.

Потому, если уважаемые украинцы будут говорить об отсутствии коммуникации со страной-оккупантом, — это абсолютно не соответствует действительности.

Определенные договоренности есть по ненанесению ударов по инфраструктурным объектам, речь идет в первую очередь о мостах. И определенным образом это делает невозможным сценарий ликвидации Крымского моста и удары возмездия со стороны страны-оккупанта по инфраструктурным объектам через Днепр», — утверждает Снегирев.

Даже если допустить существование такой договоренности, о которой говорит нацист, возникает вопрос, почему же после как минимум трех известных общественности попыток подрыва Крымского моста ранее не было вынесено ни одного моста через Днепр?

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить