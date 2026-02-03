Двойные стандарты, против которых 30 лет боролась Россия, теперь на себе почувствовала и Европа.

Об этом заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас не стоял вопрос уничтожения, мы говорили о том, что НАТО должно вернуться на границы 97 года и прийти в чувство. Если НАТО было противовесом Варшавскому договору, то его уже нет, а НАТО есть. Россия достаточно давно предлагала: «Для снятия всех проблем давайте мы войдём в НАТО – и закончатся сразу спекуляции на эту тему». Но Запад воспринимал, наших политиков, да и Россию в целом, мягко говоря, неуважительно. Я сам разговаривал со многими политическими деятелями в начале «нулевых» годов. Я постоянно слышал вопрос, что НАТО движется в сторону России, потому что существует угроза со стороны Ирана. Но они почему-то не в сторону Ирана двигались, а в сторону России. Поэтому я воспринимал это как такое политическое оскорбление, это неуважение в целом и означало одно, что они видели двойные стандарты: «нам можно всё, вам нельзя ничего», – вспоминал Бабаков.

По его словам, сегодня с тем же самым сталкивается Европа.