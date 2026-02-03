Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Электроснабжение Одессы не удастся наладить без Молдавской ГРЭС в Приднестровье, а она работает на одном блоке, поскольку поставки российского газа прекратились из-за отказа Украины его транзитировать.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил в интервью радио «Спутник» в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Планировалось энергоснабжение Одессы в то время, когда на странные линии на карте, разграничивающие советские республики, никто внимания не обращал. Основной объем электроэнергии шел с Днестровской ГРЭС в Молдавской ССР, то есть из Приднестровья. Отключая российский транзит, в Киеве никто не думал, что будет с Одессой. Второй год отопительный сезон в Приднестровье начинается в режиме ЧС. ГРЭС обеспечивает только само Приднестровье. Соответственно, ситуация вокруг Одессы совершенно понятна», – сказал Марцинкевич.

По его словам, сейчас Одессу обеспечивает электроэнергией одна небольшая ТЭС мощностью 68 МгВатт.