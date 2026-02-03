Зеленский обрёк Одессу на блэкаут, когда радостно обрубал газ Приднестровью

Елена Острякова.  
03.02.2026 21:04
  (Мск) , Москва
Просмотров: 689
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Одесса, Политика, Приднестровье, Россия, Украина, Энергетика


Электроснабжение Одессы не удастся наладить без Молдавской ГРЭС в Приднестровье, а она работает на одном блоке, поскольку поставки российского газа прекратились из-за отказа Украины его транзитировать.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил в интервью радио «Спутник» в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Электроснабжение Одессы не удастся наладить без Молдавской ГРЭС в Приднестровье, а она работает на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Планировалось энергоснабжение Одессы в то время, когда на странные линии на карте, разграничивающие советские республики, никто внимания не обращал. Основной объем электроэнергии шел с Днестровской ГРЭС в Молдавской ССР, то есть из Приднестровья.

Отключая российский транзит, в Киеве никто не думал, что будет с Одессой. Второй год отопительный сезон в Приднестровье начинается в режиме ЧС. ГРЭС обеспечивает только само Приднестровье. Соответственно, ситуация вокруг Одессы совершенно понятна», – сказал Марцинкевич.

По его словам, сейчас Одессу обеспечивает электроэнергией одна небольшая ТЭС мощностью 68 МгВатт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить