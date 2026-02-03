«Пока Рютте врёт о самолётах – солдаты отмораживают ноги!» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
03.02.2026 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 131
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское командование не стало готовить армию к сильным морозам – из-за чего ВСУ приходится полагаться только на волонтёров.

Об этом на заседании Верховной рады Украины заявила депутат Ирина Геращенко, ранее издевавшаяся над русскими политзаключенными, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование не стало готовить армию к сильным морозам – из-за чего ВСУ приходится...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сколько бы ни повторял Зеленский и власть о том, что вроде есть 20 пунктов мирного соглашения, из них готовы 10 – мы видим это мирное соглашение с сегодняшней ночи, когда снова бомбили Киев, Харьков. И от этих слов не станет теплее в домах на Троещине и Соломенке.

Мы внимательно только что прослушали Генсека НАТО господина Рютте о том, что как только завершится война, то самолеты появятся в небе, а пароходы в море. Это все очень круто, главное – дожить до этого, дожить! И поэтому ключевая задача власти сегодня, всех нас – сосредоточиться на помощи ВСУ.

Знаете, какие смс я получаю сегодня, вчера от военных на фронте? Спасибо волонтерам, что передали грелки, нам успели довезти до позиции. Тем, кому не передали грелки – просто ампутации от переохлаждения», – сказала Геращенко.

«И это полная ответственность Верховного Главнокомандующего, который должен быть отцом солдатам, который должен заботиться о том, чтобы они были накормлены, чтобы им было тепло и чтобы у них было оружие, пока эти долгие переговоры продолжаются.

Есть в этом и ответственность нашего парламента. Бюджет, который вы принимаете, просто создает огромную дыру для обеспечения ВСУ. Каждый этот замороженный человек на фронте – это ответственность, в том числе, сессионного зала», – пиарилась фашистка.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить