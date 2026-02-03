Колесникова готова вернуться в Белоруссию, чтобы бороться с «низкокачественной» российской культурой

Отпущенная из тюрьмы белорусская оппозиционерка Мария Колесникова призналась, что готова вернуться в Белоруссию «даже при Лукашенко», чтобы продвигать европейскую культуру вместо «низкокачественного ужаса».

Об этом она заявила в интервью российскому блогеру-иноагенту и русофобу Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда вернутся какие-то культурные институции, которые поддерживают не политиков, а людей, культуру – это хорошо. Никогда в истории не было вечных диктаторов, но было так, что после диктаторов оставалась выжженная земля.

Белорусский театр, белорусская музыка, белорусские художники, – они все уехали. То, что осталось, очень низкого качества. Поэтому приходит взамен российское наполнение тоже не очень хорошего качества, потому что хорошие российские исполнители уехали», – рассуждала Колесникова.