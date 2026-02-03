Зе-депутат: Других вариантов не вижу – надо пойти навстречу требованиям России

Украине следует умерить свои амбиции и согласиться на компромиссы, чтобы в стране поскорее наступил мир.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога MayiakUA заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазураш.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Думаю, что возможно и быстрое завершение войны, но очевидно, что для этого нам нужно немного свои амбиции обуздать. И при том, что нам, понятно, что не хочется даже говорить с агрессором. Но я думаю, что реально для того, чтобы прекратить активную фазу войны, перейти к решению вопросов дипломатическим способом, надо идти на так так называемые компромиссы. А реально – это уступки

с нашей стороны. К сожалению, других вариантов я не вижу», – сказал депутат.

При этом он признает, что не все зависит от Украины, указав, что проблемой может стать ЕС.