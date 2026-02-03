Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Североатлантического альянса передали Киеву 75% «всех необходимых ракет» и 90% ракет для ПВО, но и этого недостаточно Украине.

Об этом говорили генсек НАТО Марк Рютте и просроченный украинский диктатор Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«И президент Америки говорил, что надо воздержаться от ударов в течение недели, важное решение. Фактически это началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть либо Россия теперь считает, что в неделе неполные четыре дня, вместо семи, либо они реально делают ставку на войну», – жаловался Зеленский.

«Дождались самых холодных дней этой зимы, когда у нас на значительной территории Украины больше, чем минус – 20. Сегодня был рекордный российский удар, тяжелый удар, безусловно, по применению баллистики», – причитал криворожский клоун.

В связи с этим он потребовал «больше ракет для «Пэтриотов» – и сделать снабжение «максимально оперативным».

В свою очередь, Марк Рютте дал свой комментарий на этот счёт.