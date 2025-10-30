Россия специально ведёт медленное наступление по всему фронту.

Об этом в эфире видеоблога «Новынарня» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар», нацист Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Собираются ли они 103 года так наступать? Ну, конечно, нет. Они просто ждут переломного момента. Они считают, что если долго так давить, то в какой-то момент количество перейдет в качество и вместо того, чтобы так завоевывать каждый квадратный метр нашей земли, у нас просто обвалится фронт.

Например, еще несколько месяцев или год так продвигаться со скоростью беременной черепахи, но в какой-то момент у нас просто или люди закончатся на фронте, или закончится терпение в тылу. Это два сценария, которые их устраивают.

И в первом случае произойдет мгновенный обвал фронта и вместо черепашьего темпа дальше они пойдут просто победным маршем, догоняя убегающие остатки наших частей.

Или по второму сценарию, если слабым звеном оказывается тыл, то мы тут в Киеве взрываемся, восстаем и требуем мир любой ценой, на любых условиях, но прямо сейчас.

Их расчет именно на это, а не на то, что они за 103 года нас завоюют. Они просто исходят из того, что у них эти условный 103 года потенциально есть, а у нас даже 103 месяца нет, и 103 недели они нам не факт, что дают», – заявил Дикий.