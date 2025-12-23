Сотни дронов и ракет обрушились на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сотни российских дронов и ракет атаковали Украину. В ряде регионов начались экстренные отключения света и водоснабжения.

География ударов – от Западной Украины до Одессы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии», – сообщает минэнерго Украины.

Который день подряд не прекращаются удары по одесскому региону, в частности по портовой и энергетической инфраструктуре.

«Ночью враг совершил очередную массированную атаку ударными БПЛА по югу Одесской области. В пострадавших районах зафиксировано повреждение энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры», – жалуется одесский гауляйтер Олег Кипер

Он добавил, что поврежден сухогруз, а районах, подвергшихся ударам, начали перебои с энергоснабжением.

По словам премьера Юлии Свириденко, «больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины». Она утверждает, что ВС РФ выпустили «более 600 дронов и десятки ракет».

«Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. К сожалению, есть последствия», – плачется львовский гауляйтер Максим Козицкий.

Известно о прилетах в районе Буртштынской ТЭС на Иванофранковшине. Перебои со светом зафиксированы в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой областях.

Пока даже предварительные итоги подводить рано – атака продолжается.

Для Украины ситуация усугубляется прогнозами синоптиков, согласно которым, в ближайшие дни придет морозы, что создаст дополнительные проблемы в обеспечении страны электроэнергией.