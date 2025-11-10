«Стремимся к «Chinese free» в дроновой индустрии, но это нереально» – украинский оборонщик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На всех западных конференциях по безопасности периодически поднимается вопрос, как уменьшить зависимость от Китая, однако полностью отказаться от китайских компонентов невозможно.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил исполнительный директор «Украинского совета оружейников» Игорь Федирко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почти на каждой конференции – везде, где секьюрити и оборона, у нас поднимается вопрос «Chinese free», и мир, по сути, признаёт: это невозможно. Если вы не найдёте какого-то компонента китайского, то вы найдёте, условно, материалы китайские, и они критичны, с помощью которых производится та или иная микросхема, готовый продукт и т.д.», – сказал он.