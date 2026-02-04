«У нас вся страна – помойка»: в Киеве предлагают отапливаться мусором

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вся Украина завалена мусором, которым можно отапливать или перерабатывать в другие виды энергии.

Об этом на канале «ProUA» заявил украинский эксперт рынка энергетики Владимир Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2008 году я объездил всю Германию, там был такой энергетический проект, и меня удивило, что уже тогда по всей Германии не было ни одного мусорника. Потому что там построены мусороперерабатывающие заводы, и мусор является сырьём. Также в Швеции очень развита эта индустрия», – сказал Омельченко.