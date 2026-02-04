«У нас вся страна – помойка»: в Киеве предлагают отапливаться мусором

Вадим Москаленко.  
04.02.2026 16:23
Вся Украина завалена мусором, которым можно отапливать или перерабатывать в другие виды энергии.

Об этом на канале «ProUA» заявил украинский эксперт рынка энергетики Владимир Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2008 году я объездил всю Германию, там был такой энергетический проект, и меня удивило, что уже тогда по всей Германии не было ни одного мусорника.

Потому что там построены мусороперерабатывающие заводы, и мусор является сырьём. Также в Швеции очень развита эта индустрия», – сказал Омельченко.

«А у нас вся страна в мусоре, и никто ничего не делает. Так мы решили бы две проблемы. Экологическую, потому что у нас 7% территории Украины завалены мусором.

Под Киевом Пятый полигон, воняет на много километров. Мы превращаемся в какой-то мусорник! Это нужно решать, желательно ещё и с прибылью, перерабатывая этот мусор в энергию», – строит планы укро-эксперт.

