И деньги сдерём, и поиздеваемся: на Украине уже обсуждают возобновление газового транзита из РФ

Если Европа после войны захочет возобновить поставки более дешевого газа из России, Киев должен предложить для этого свою ГТС.

Об этом в интервью «Цензор.нет» заявил Сергей Макогон, экс-глава «Оператора газотранспортной системы Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт считает, что в качества одного из условий мирного соглашения Россия потребует восстановления транзита газа в ЕС, прерванного по инициативе Киева.