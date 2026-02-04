И деньги сдерём, и поиздеваемся: на Украине уже обсуждают возобновление газового транзита из РФ

Игорь Шкапа.  
04.02.2026 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 658
 
Газ, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Труба, Украина


Если Европа после войны захочет возобновить поставки более дешевого газа из России, Киев должен предложить для этого свою ГТС.

Об этом в интервью «Цензор.нет» заявил Сергей Макогон, экс-глава «Оператора газотранспортной системы Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт считает, что в качества одного из условий мирного соглашения Россия потребует восстановления транзита газа в ЕС, прерванного по инициативе Киева.

«И тогда будет вопрос: это пойдет через Северный поток или это пойдет другим каким-то путем? Я выступаю за то, что если будет мирное соглашение и если это будет критический вопрос возобновления этого транзита, чтобы это была Украина, газ российский должен идти через Украину. Во-первых, мы будем зарабатывать на этом, чтобы могли восстанавливать нашу ГТС, нашу энергетику. Да, мы будем получать доходы от транзита, мы будем зарабатывать на этом и будем вкладывать эти средства в восстановление страны.

А во-вторых, у нас будет рычаг воздействия на РФ. Если они снова захотят что-то сделать, фактически мы снова можем остановить этот транзит. Это очень важно. Потому что если газ пойдет через Северный поток, то такой зависимости не будет. Там будут свои вась-вась между Германией и РФ, никто считаться с Украиной не будет», – опасается Макогон.

