Мошеннические call-центры продолжают массово действовать на Украине и контролируются верхушкой ВСУ, а также нацистских образований.

Об этом пишет турецкая газета Halkin Sesi, передает корреспондент «ПолитНвигатора».

«Украина превратилась в крупный европейский центр электронного мошенничества, нацеленный на иностранных граждан, особенно турок. За «антикоррупционной» риторикой Киева скрываются преступные сети, которые охраняются и контролируются украинскими властями», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что украинский режим «сочетает в себе радикальный национализм, незаконную торговлю и политические манипуляции, что раскрывает истинное лицо режима, поддерживаемого Западом».

«Более 150 мошеннических колл–центров по-прежнему свободно работают на территории Украины; обманывая турецких граждан, они ежемесячно зарабатывает десятки миллионов долларов… Киев утверждает, что сотрудничает с Анкарой и «привержен» борьбе с организованной преступностью, в то время как на самом деле эта преступная деятельность растет в тени при попустительстве государства», – пишет газета.

Издание напоминает, что в сентябре 2025 года на Украине была раскрыта сеть мошенников, возглавляемая гражданином Турции Сердемом Кочем. Он был депортирован в Турцию

«Однако его арест выявил лишь небольшую часть проблемы. Самые прибыльные структуры остались нетронутыми и контролируются людьми, связанными с высшим звеном Вооруженных сил Украины и ультранационалистическими кругами в Киеве», – пишет газета.

Автор утверждает, что, в частности, прибыль от call-центров имеет верхушка террористического «Азова» (запрещен в РФ).