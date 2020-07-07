Сергей Горбачев: Украинский «Нептун» легко обнаруживается и сбивается

07.07.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Интервью нового командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, в котором тот грозил России новыми украинскими ракетами «Нептун», вызывает у специалистов улыбку. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев.

Украинский адмирал пригрозил ударом «Нептуна» по Севастополю с материка. Это действительно осуществимо?

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Ракета «Нептун» – это известная ракета, она сделана на основе советской ракеты Х-35, которая в значительной мере уже является морально устаревшей.

Украинцы позиционируют, что они ее напичкали радиоэлектроникой, которая придает ракете новые функции. Вполне возможно, что там использованы какие-то новации, но дело в том, что это дозвуковая ракета, которая легко обнаруживается, легко сбивается.

На сегодняшний день создать какую-то угрозу, способную изменить ситуацию в районе какого-то огневого воздействия в оперативном плане не представляется возможным.

Можно решать какие-то тактические задачи при массированном использовании «Нептуна», когда будут поражены какие-то цели, но не факт, что это поражение будет критичным для какого-то плавсредства, какой-то плавединицы.

В принципе, при соответствующих уровнях готовности, эта ракета нейтрализуется путем применения огневых средств. Если говорить о Черноморском флоте, то на кораблях ЧФ такие средства поражения однозначно присутствуют.

Здесь мы видим больше стремления привлечь к себе внимание и каким-то образом заявить о том, что на Украине в Военно-морских Силах что-то делается, какие-то виды корабельного оружия поставляются в войска.

Анонсировано также появление новой партии катеров из США, способных изменить баланс на Азовском море.

Это катера известные, они являются патрульными. С точки зрения возможностей какого-то размещения на них вооружения, то кроме крупнокалиберных пулеметов на них разместить нечего. Ну, может быть, какое-то использование переносных зенитно-ракетных комплексов личным составом.

Они могут перебрасывать диверсионные группы, то есть, это быстроходный катер, который подходит для выполнения ограниченного круга задач, ни в коей мере военно-морскую мощь государства Украина они не укрепят. Они могут решать задачи лишь патрульного, охранного характера.

Неижпапа упомянул о недостроенном крейсере «Украина». Почему Россия его не купила во времена Януковича?

В свое время там были российские специалисты, были предложения, звучавшие в адрес Москвы со стороны именно кораблестроителей-профессионалов, которые предлагали России достроить этот крейсер. Предлагались два варианта даже. Один – буксировка крейсера на завод Санкт-Петербурга и там доведение его до ума. Другой вариант – достройка непосредственно в Николаеве, что было бы сложнее, с учетом того, что весь кораблестроительный цикл в Украине на сегодняшний день и уже на тот момент полностью отсутствовал.

Уже надо было бы достраивать его с серьезными модернизационными изменениями, потому что крейсер, независимо от физического состояния, уже устарел морально. Те комплексы вооружений, которые на нем размещены, они являются уже вчерашним днем.

Крейсер рассматривался к продаже индусам, и китайцам, но, видимо, и их этот корабль не заинтересовал.

Украинский адмирал также высказал опасения по поводу того, что Россия может заминировать морские маршруты возле Одессы, устроить блокаду крупнейшего порта и обвалить экономику соседки.

Подобного рода заявления безответственны. Такой деятельностью в мирное время никто заниматься не будет, тем более Черноморский флот. Минирование в мирное время – это факт прямой агрессии. Мы живем в мирное время, никому никто войны не объявлял, поэтому подобного рода заявления, они абсолютно беспочвенны и не имеют под собой оснований.

В отличие от «Украины», флагман российского Черноморского флота – крейсер «Москва» завершил ремонт и возвращается в строй. Что модернизировали на корабле?

Ракетный крейсер «Москва», являющийся флагманом Черноморского флота, завершил доковый ремонт. Корабль выведен из дока и находится в штатном месте. Но на нем осуществляются работы, связанные с сервисным обслуживанием вооружений. Оно продлится до августа месяца, после чего корабль вернется в первую линию флота и будет выполнять свойственные ему задачи.

Конечно, корабли такого класса однозначно нужны, тут нет никаких сомнений. Но, к сожалению, наша кораблестроительная программа в обозримой перспективе не предусматривает строительства кораблей такого водоизмещения. Сегодня максимум, что строит наша кораблестроительная промышленность – это фрегаты.