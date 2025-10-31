Украина выбрала проигрышную стратегию – на удары по НПЗ Россия ответит в 10 раз мощнее – американский эксперт

Украина выбрала заведомо проигрышную стратегию, рассчитывая, что удары по российским НПЗ помогут ей выиграть войну.

Об этом в эфире видеоблога Neutrality Studies заявил американский политолог Николай Петро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не секрет, что украинская стратегия ударов по нефтеперерабатывающим заводам наносит ущерб и сокращает доходы России. Но Россия достаточно богата, чтобы в обозримом будущем справиться с любым сокращением, по крайней мере в течение нескольких лет, благодаря своим ликвидным активам, которые составляют около 250 миллиардов долларов в банковской сфере.

Так что я думаю, что Россия ответит на это десятикратным разрушением украинской инфраструктуры. Это очень плохая игра для Украины, если она будет продолжаться долго. Другими словами, ставка Украины на то, что Россия не захочет воевать, делается на комбинацию экономических санкций, военных ударов и медленного продвижения российских войск, но это должно произойти в течение короткого промежутка времени, иначе это снова станет затяжной игрой, а в затяжной игре, как я вижу, у Украины только плохие карты.

Украина будет терять больше людей, чем Россия, не будет иностранных инвестиций, потому что ни один инвестор в здравом уме не станет вкладывать деньги в такую неопределенную опасную обстановку», – заявил Петро.