Украинцев предупреждают: Со светом будет намного хуже, чем 22-м

Российские удары грозят разорвать на части украинский энергетический комплекс.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы понимаем, что на энергетической карте Украины есть слабые места, удары по ним могут привести к разрыву энергетического комплекса на две части, что приведёт к полному дисбалансу энергетики в Украине, к тому, что мы не сможем передавать энергетику с условно одного берега Днепра на другой, где и так у нас достаточно большой дефицит электроэнергии», – сказал Попенко.

Он говорит, что это чревато длительными отключениям.

«Те, кто находится на правом берегу, будут сидеть без электроэнергии по 16, 18, 20 часов», – прогнозирует эксперт.

По его словам, ситуация будет хуже, чем в 2022 году.

Он обратил внимание: как только появилась информация, что вновь заработала Трипольская ТЭС в Киевской области, обеспечивающая электроэнергией несколько областей, как через два дня по ней нанесли мощный удар.

«Пока это не критично, но мы же не знаем с вами, сколько будет ещё ударов по нашей генерации, по распределительным мощностям», – предупреждает Попенко.