Украину затягивают в ЕС, чтобы гарантированно развязать большую войну с РФ – эксперт

Максим Столяров.  
21.10.2025 19:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 320
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Большинство европейских политиков хотят прямого конфликта с Россией, и для этого могут продавить принятие Украины в ЕС.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Сергей Шеин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство европейских политиков хотят прямого конфликта с Россией, и для этого могут продавить принятие...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Куда-то делись разговоры про то, что возьмем-не возьмем Украину в НАТО, но появились разговоры, что давайте примем в ЕС. Дойдет все-таки до этого или нет?», – спросил ведущий.

«Два-три года назад я бы сказал о том, что точно ЕС Украину в свой состав не возьмет, потому что он научен опытом расширения на восток в 2004 году, когда это принесло массу проблем.

Но сегодня мы видим, что ЕС несколько нерационален в своих внешнеполитических шагах. Он расценивает новую архитектуру европейской безопасности в Европе не с точки договоренностей с Россией, а с точки зрения того, что он просто возьмет Украину под свое крыло – и, таким образом, обеспечит ее безопасность. По крайней мере, европейцы так думают», – сказал Шеин.

«Поэтому сейчас шансы, что Украина войдет в состав ЕС, гораздо больше, чем были пару лет назад. Даже несмотря на вето со стороны венгров.

При этом Украина создаст колоссальные проблемы для Европейского Союза с точки зрения управляемости, денег и так далее», – подытожил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить