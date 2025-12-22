Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже самые непримиримые заукраинцы из ЕС уже начали понимать, что война проиграна, – и пора готовить почву для возобновления диалога с Москвой.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Создается впечатление, что после каждого продвижения в переговорах чуть ли не в каждой речи Зеленский употребляет всё время очень крепкие слова, называя Путина террористом, Россию страной-террористом. Это он делает регулярно. Мы знаем, что часто с террористами (хотя, это не так) переговоры не ведутся», – отметил Баумейстер.

На этом фоне он обратил внимание на Макрона, который в пятницу заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным.

«То есть, между строк: «Нам жизненно необходимо снова. Потому что мы наблюдали, как Трамп с Путиным говорят уже много месяцев. Фактически целый год, с начала года. И они там чего-то договариваются. А мы в это время накачиваем Зеленского иллюзиями и куражом, но сами не являемся субъектами переговоров с главными субъектами». Он это сказал чуть ли не перед Рождеством. Эти фразы он должен был сказать в феврале 25-го года. И это говорит ещё раз о том, что может быть завтра», – отметил укро-философ.

Он предположил такое развитие риторики:

«Нам жизненно необходимо продолжать экономическое сотрудничество с Россией (скажет, например, немецкая сторона, итальянская и так далее), нам жизненно необходимо учитывать интересы европейских граждан, поэтому мы должны приоритеты выставлять для себя. Потому что всё равно победы уже не достичь, потому что всё равно там это дело проиграно. Давайте исходить из ситуации, которая сложилась».

Баумейстер подчеркнул, что Макрон – «это первая ласточка».