Укро-офицер: «Ни шагу назад» – единственный приказ, который изрыгает командование ВСУ

Вадим Москаленко.  
06.11.2025 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 676
 
Зеленский и его шайка настолько озабочены созданием «потужной» информационной картинки, что совершенно не задумываются о жизнях людей или боеспособности страны.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военно-политическое руководство Украины ценит территорию и картинку гораздо больше, чем людей. И при этом оно ещё и недальновидное. Потому что война не закончится завтра. А те силы, которые мы утратим сегодня, мы не сможем использовать завтра.

Даже с феодальной точки зрения это глупо. Даже хорошие полководцы, скажем так, с абсолютно феодальной психикой, не допускали таких глупостей, которые совершают наши команды.

То есть я считаю, что наше военно-политическое руководство совершает преступление тем, что до сих пор наши войска не выведены из этого очевидно неудобного района обороны», – сказал Бекренев.

«Меня это низкое качество, а порой и предательство командования уже не деморализует. Я просто знаю, что в этих условиях придется воевать. А потом, доживем до выборов, будем пытаться опять поменять власть.

Наша армия научилась воевать в таких условиях. Потому что мы бы уже давно проиграли, если бы это было не так. Если бы выполнялись приказы командования, у нас бы армия закончилась весной 22-го.

Потому что это «ни шагу назад» – это единственное, что может изрыгать эта армия. По пальцам можно пересчитать команды на отход, и то они были уже в условиях, когда это было уже поздно. Например, в Авдеевке», – подытожил укро-офицер.

