Укро-пропагандисты встревожены: Люди требуют вернуть им право читать Пушкина в оригинале

Игорь Шкапа.  
27.10.2025 18:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 612
 
На Украине следует еще настойчивее продолжать политику искоренения русского языка.

Об этом в эфире видеоблога канала «Обозреватель» заявила директор Института демографии НАН Украины, академик Элла Либанова.

Ведущий с тревогой обратил внимание на обеспокоившую его тенденцию, отметив, что в 2022 году просоветские настроения на Украине скрывались.

«Сейчас снова проявляется, люди требуют вернуть им право читать Пушкина в оригинале, то есть не учить украинский язык и не разговаривать на украинском. Есть уже симпатия к пророссийским политикам», – сказал ведущий, указав, что это фиксирует и социология.

Либанова призвала не драматизировать ситуацию, заметив, что, как говорит ее собеседник, «партия с советскими соплями» и призывами «давайте детям язык матери» – в парламент больше не попадает.

При этом она признала, что во время нынешних соцопросов на Украине, особенно в вопросах языка и связанных с Россией тем, люди «очень часто отвечают не так, как они действительно думают, а так, как они думают, что от них ожидается».

Укро-академик считает, что ущемление русского языка следует продолжить.

«Надо убирать русский язык из официальных источников, из государственных структур. Не должно быть русского языка в парламенте, выступлениях власти. Таких вещей не должно быть, совершенно точно убеждена в этом. А дальше тихой сапой мы все сделаем», – уверяет Либанова.

