03.04.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Донецке раскрыли кровавый план Зеленского – глава ДНР




Участившиеся обстрелы Донбасса объясняются желанием Владимира Зеленского и его команды принудить ЛДНР к миру на украинских условиях.

Об этом в интервью, опубликованном на официальном сайте главы ДНР, сообщил руководитель Республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От украинских снарядов у нас опять гибнут люди. На днях в Горловке артиллерия ВСУ крупнокалиберными снарядами обстреляла депо трамвайно-троллейбусного управления. В результате прямых попаданий приведены в негодность 8 автобусов и 4 троллейбуса. С кем воюет Украина? С мирными жителями? Разрушая инфраструктуру, старается ухудшить жизнь простых людей», – сказал он.

По мнению главы государства, таким образом, Владимир Зеленский пытается надавить на республики и принудить их к миру на украинских условиях.

«Усиление обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований – это, к сожалению, тенденция не одного дня, а всего последнего времени. Возможно, Зеленский пытается таким путем усилить давление на Республику, чтобы склонить нас к своим условиям решения конфликта.

Такими методами Украина не добьется никаких позитивных сдвигов, и любой акт агрессии получит достойный отпор с нашей стороны», – резюмировал Пушилин.

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