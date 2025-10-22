В Европарламенте заявили о готовности пожертвовать экономикой ЕС ради войны с РФ

Максим Столяров.  
22.10.2025 19:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 499
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Идиотизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина, Экономика коллапса


В Европе множество внутренних экономических проблем, но она должна продолжать оплачивать войну с Украиной.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявил депутат Европарламента, немецкий политик Манфред Вебер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Германии половина потерь рабочих мест в прошлом году пришлась на автомобильный сектор. Это были хорошо оплачиваемые рабочие места. То же самое происходит во Франции, Румынии, Испании и Италии.

Этим летом в Европе произошли рекордные лесные пожары в Португалии и Испании. В то же время Трамп и Си уклоняются от глобальной сезонной работы. Теперь мы должны бороться с изменением климата, но мы выступаем в одиночку на глобальном уровне», – вещал Вебер.

«И Путин отправляет свои войска в Европу. Мы должны защищать наши границы на Востоке. Нас ждёт ещё большая эскалация и расходы. Европа должна подготовиться», – добавил депутат.

