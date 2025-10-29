В Польше начали регулярно бить за мову

29.10.2025 12:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 348
 
Дзен, Польша, Происшествия, Украина, Эмиграция


В польском городе Казимеж-Дольны местный житель избил украинского подростка в магазине. Польские СМИ утверждают, что поляк пришел в ярость, услышав украинскую речь.

«На кассе кассир рассказал мне о печальном инциденте, который там произошёл. Какой-то так называемый патриотичный ублюдок ударил по лицу молодого парня, вероятно, ученика нашей школы на Висле, отчего у него пошла носом кровь, потому что он говорил по-украински», — приводит рассказ одной из местных жительниц портал Wirtualna Polska.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В польском городе Казимеж-Дольны местный житель избил украинского подростка в магазине. Польские СМИ утверждают,...

Из публикации следует, что в городе достаточно большая украинская диаспора. Так, в местном школьном комплексе имени Яна Кощица-Виткевича каждый третий – иностранец, большинство из которых, по словам директора Роберта Садурского, украинцы.

«Присутствие иностранных студентов в Казимеж-Дольны не новость. Школа уже давно предоставляет им образование, тем самым, в какой-то мере, решая проблему демографического спада среди польских студентов», – пишет польское медиа.

Ранее в украинских СМИ появлялись сведения о целой серии нападений в Польше на беженцев из Незалежной.

«Украинцы, которые говорят на [польских] улицах по-украински не могут чувствовать себя в полной безопасности. Уже было много случаев нападений», – рассказывала беженка Татьяна Колесниченко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить